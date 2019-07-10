Beşiktaş ilk transferini yaptı! Kampa katılacak

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Ankaragücü forması giyen ABD'li oyuncu Tlyer Boyd için uzun süredir Portekiz ekibi Guimaraes'le görüşen Beşiktaş, bu futbolcunun bonservisi konusunda kulübüyle anlaşmaya vardı.

Boyd için 2 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan siyah-beyazlılar, bu rakamı da taksitle verecek.

Beşiktaş, Boyd'u önümüzdeki hafta Riva'da gerçekleşen kampa dahil edecek.