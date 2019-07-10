Beşiktaş için Walace iddiası
Bild Gazetesi, yaz transfer dönemine sessiz başlayan Beşiktaş'ın Hannover 96'dan Walace ile ilgilendiğini yazdı.
Atiba'nın ilerleyen yaşı ve Medel'in takımdan ayrılma ihtimali sebebiyle ön libero arayışlarını sürdüren Beşiktaş için Alman basınından ?Walace iddiası geldi.
Bild Gazetesi, Hannover 96'nın ön liberosu Walace için ?Beşiktaş'ın 6 milyon Euro önerdiğini yazdı. Gazetede yer alan özel habere göre siyah-beyazlılar küme düşen Alman ekibinden ayrılmaya hazırlanan 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncuyu transfer etmek için girişimlerine başladı.
Deportivo ?Alaves ve Dinamo Moskova'nın da ?Walace ile ilgilendiği belirtilen haberde pazarlıkların sürdüğü bildirildi.
2016 yılında Brezilya Milli Takımı'yla olimpiyat şampiyonu olan Walace'ın 1 yıl sonra ?Hannover 96'ya transfer olduğu hatırlatılan haberde, "Küme düşen Hannover 96'nın gelirleri azaldı. Yeşil siyahlı ekip mali disiplini sağlamak için yıldız oyuncusunu satmak ve problemleri hafifletmek istiyor" ifadeleri kullanıldı.
Uzun boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Walace geçtiğimiz sezon başında 6 milyon ?Euro karşılığında ?Hamburg'tan Hannover 96'ya transfer olmuştu.
Geçen sezon Bundesliga'da 26 maç oynayan Brezilyalı oyuncu 1 gol ve 1 asistle oynadı.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
- Galatasaray forvete Beşiktaş'ın eski yıldızını getiriyor
- Bursaspor başkanından açıklama!
- Beşiktaş'ta Atiba'nın yerine Lewis Holtby
- Sosyal medya yıkıldı ama Fikret Orman transferi bitirdi! Taraftarı kızdıran hamle... Son dakika Beşiktaş haberleri
- Beşiktaş'ta 1 ayrılık 1 transfer!
- Beşiktaş'tan Peres bombası
- İşte Beşiktaş'ın yeni sezon formaları!
- Bruno Peres Beşiktaş için imzaya geliyor!
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.