Arda Turan, G.Saray sözlerine cevap verdi
Arda Turan, Avrupa'da futbol oynadığı dönemde verdiği bir demeçte Türkiye'ye dönmesi halinde sadece G.Saray'da oynayacağı hakkındaki sözlerine imza töreninde açıklık getirdi
Fotomac.com.tr yazmıştı
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