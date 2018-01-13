Arda "Türkiye'de başka takımda oynamam" demişti
Arda Turan'ın Medipol Başakşehir'e transfer olmasının ardından, 2014 yılında Atletico Madrid forması giydiği bir dönemde katıldığı bir televizyon programında "Türkiye'de başka takımda oynamam" şeklinde yaptığı açıklama yeniden gündem oldu.
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