Göz-Göz’ün altyapı gururu

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2026 06:50
Gözetepe'de voleybol altyapı takımlarının, bu sezon mücadele ettiği 4 kategoride de Türkiye şampiyonasına katılma hakkı elde ettiği belirtildi. Kulüpten yapılan açıklamada midi, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde elde edilen başarının, kulübün voleybol altyapısının doğru bir yapılanma içinde olduğunun en önemli göstergelerinden biri olduğu kaydedildi. Küçük ve yıldız kategorilerindeki takımlar Eskişehir'de, genç kategorideki takım ise Tokat'ta sahaya çıkacak.