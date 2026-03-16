Galatasaray kayıpsız geçti

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Galatasaray HDI Sigorta ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi. Şehit Mustafa Özel Spor Kompleksi'nde oynanan Galatasaray rakibini 3-2 mağlup etti. Mücadelenin setleri 30-28, 18-25, 28-30, 25-23, 19-21 sonuçlandı. Galatasaray'da en skorer oyuncusu 22 sayı ile Stephan Maar olurken, Jean Patry 21, Gökçen Yüksel 17, sayı ile galibiyete katkı sağladı.