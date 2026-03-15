Eczacı kazandı Aydın küme düştü

Giriş Tarihi: 15 Mart 2026 Pazar 06:50
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 26. ve son haftasında tam bir voleybol maratonu yaşandı. Eczacıbaşı Dynavit, 2-1 geriye düştüğü maçta Aydın BB'yi tie-break setinde 15-11 mağlup ederek sahadan 3-2 zaferle ayrıldı. Bu sonuçla konuk ekip Aydın BBSK, lige dramatik bir şekilde veda etti. Karşılaşmanın setleri 23-25, 25-22, 24-26, 25-19, 15-11 tamamlandı.