Volleyball World 8 yıl uzattı

Uluslararası voleybolun çatı kuruluşlarından Volleyball World ve Saran Media Group, Türkiye'deki yayın hakları işbirliğini 8 yıl süreyle uzattı. World Medya Direktörü Felix von Knorring, "Bu yeni dönem anlaşması, Türkiye'nin stratejik önemine duyduğumuz güveni ve voleybolu birlikte büyütme vizyonumuzu yansıtıyor" dedi.
Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2026 Çarşamba 06:50
Uluslararası voleybolun çatı kuruluşlarından Volleyball World ve Saran Media Group, Türkiye'deki yayın hakları işbirliğini 8 yıl süreyle uzattı. World Medya Direktörü Felix von Knorring, "Bu yeni dönem anlaşması, Türkiye'nin stratejik önemine duyduğumuz güveni ve voleybolu birlikte büyütme vizyonumuzu yansıtıyor" dedi.