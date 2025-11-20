CANLI SKOR ANA SAYFA
Filede derbi heyecanı

Filede derbi heyecanı

Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana bugün evinde Galatasaray Daikin’i konuk edecek

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Filede derbi heyecanı
Sultanlar Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe Medicana, evinde Galatasaray Daikin'i konuk edecek. Mücadele, 20 Kasım 2025 Perşembe günü saat 19.30'da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak. Müsabaka TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Maç, 20 Kasım Perşembe günü oynanacak. Sarı-lacivertliler, 5'te 5 yaparak yenilgisiz liderliğini VakıfBank ile sürdürürken, sarı-kırmızılılar ise tek yenilgisini VakıfBank'a karşı alarak ligde üçüncü sırada yer alıyor. Geçen sezon Sultanlar Ligi yarı final serisinde iki ekip arasında büyük heyecan yaşanmıştı. Serinin ilk maçını Galatasaray 3-2 kazanmış, ancak Fenerbahçe kalan iki maçı alarak 2-1'lik üstünlükle finale yükselmişti.
