Eczacıbaşı tam yol

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit sezona süper bir başlangıç yaptı. İlk hafta Kuzeyboru'yu kendi sahasında 25-15, 25-14 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup eden turuncubeyazlı ekip, 2. haftada İlbank'ın konuğu oldu. 72 dakika süren müsabakada son derece üstün bir oyun ortaya koyan konuk takım, setleri 15- 25, 20-25 ve 17-25 kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit sezona 2'de 2 yaparak başladı ve şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi.