CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Voleybol Eczacıbaşı tam yol

Eczacıbaşı tam yol

Vodafone Sultanlar Ligi’nde sezona 3-0’lık Kuzeyboru galibiyetiyle giriş yapan Eczacıbaşı, 2. haftada İlkbank’ı da set vermeden mağlup etti

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ekim 2025 Pazar 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Eczacıbaşı tam yol

Vodafone Sultanlar Ligi'nde Eczacıbaşı Dynavit sezona süper bir başlangıç yaptı. İlk hafta Kuzeyboru'yu kendi sahasında 25-15, 25-14 ve 25-18'lik setlerle 3-0 mağlup eden turuncubeyazlı ekip, 2. haftada İlbank'ın konuğu oldu. 72 dakika süren müsabakada son derece üstün bir oyun ortaya koyan konuk takım, setleri 15- 25, 20-25 ve 17-25 kazanarak salondan 3-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Eczacıbaşı Dynavit sezona 2'de 2 yaparak başladı ve şampiyonluğun güçlü adaylarından biri olduğunu gösterdi.

Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması!
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den...
DİĞER
Ahmet Çakar, Başakşehir - Galatasaray maçındaki pozisyona noktayı koydu! Golde ofsayt var mı?
CANLI ANLATIM | KKTC’de kritik seçim! 218 binden fazla seçmen oy kullanacak
G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı!
F.Bahçe o transferden olumsuz yanıt!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:23
Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! Austin'de pole pozisyonu Verstappen'in! 01:23
Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması! Buruk'tan Sane ve Sara açıklaması! 00:52
G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı! G.Saray Başakşehir deplasmanında kazandı! 00:52
Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! Başakşehir-G.Saray maçında gole VAR engeli! 00:52
G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! G.Saray maçı öncesinde Filistin için şiir okundu! 00:52
Daha Eski
F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... F.Bahçe'de flaş Duran gelişmesi! İngiltere'den... 00:52
Tekke: Daha iyi olmalıyız! Tekke: Daha iyi olmalıyız! 00:52
C. Ronaldo’dan Al-Fateh kalesine füze! C. Ronaldo’dan Al-Fateh kalesine füze! 00:52
Başakşehir'de Filistin koreografisi! Başakşehir'de Filistin koreografisi! 00:52
Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! Sergen Yalçın: Beşiktaş'a yakışan bir durum değil! 00:52
Beşiktaş'a evinde Gençlerbirliği şoku! Beşiktaş'a evinde Gençlerbirliği şoku! 00:52