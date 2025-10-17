Hatay’a büyük destek

Depremde 8 oyuncusunu kaybeden ve yeniden kurduğu takımla TVF 2. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan arsaVev Hatay Voleybol Spor'a, Beko 'umut sponsoru' oldu. 2025-2026 sezonu boyunca formalarında yer alacak "Beko Kadının İşi, Gücü" logosu, Hataylı sporcuların hikâyesine umut, güç ve ilham verecek.
Depremde 8 oyuncusunu kaybeden ve yeniden kurduğu takımla TVF 2. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanan arsaVev Hatay Voleybol Spor'a, Beko 'umut sponsoru' oldu. 2025-2026 sezonu boyunca formalarında yer alacak "Beko Kadının İşi, Gücü" logosu, Hataylı sporcuların hikâyesine umut, güç ve ilham verecek.