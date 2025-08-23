Fileye yeni sponsor

2021 yılından bu yana "Cildiniz Bize, File Size Emanet" sloganıyla Türkiye Voleybol Federasyonu iş birliğini sürdüren Bioderma, Filenin Sultanları ve Filenin Efeleri'ne ana sponsorluk desteğiyle güçlendiriyor. Türkiye'nin en başarılı takım sporlarından biri olan voleybola verdiği uzun soluklu desteği sürdüren Bioderma, 2021 yılından bu yana Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) ile yürüttüğü iş birliğini, üç yıllık yeni ana sponsorluk anlaşmasıyla bir üst seviyeye taşıdı. "Cildiniz Bize, File Size Emanet" sloganıyla hem Filenin Sultanları'na hem de Filenin Efeleri'ne desteğini sürdüren marka, voleybolun ülke çapındaki yükselişine katkı sunmayı hedefliyor.