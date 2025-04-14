Aslan kükredi

Galatasaray ile Fenerbahçe, futbol dışındaki branşlarda da şampiyonluk mücadelesi veriyor... Bunlardan biri de erkekler voleybolunda dün yaşandı. Burhan Felek Vestel Spor Salonu'nda oynanan Voleybol SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabı ilk maçını Galatasaray HDI Sigorta, ezeli rakibi Fenerbahçe Medicana'yı 25-23, 25-14 ve 25-13'lük setlerle 3-0 mağlup etti ve seride 1-0 öne geçti. Maç, karşılıklı sayılarla başladı, bir ara Galatasaray 3 farklı öne geçse de F.Bahçe eşitliği sağladı.

2. SETTE 7-0'LIK SERİ

Sarı-lacivertliler, ilk setin son anlarına önce girse de Galatasaray üst üste aldığı sayılarla ilk seti 25-23 kazandı. İkinci set ise tamamen Galatasaray'ın üstünlüğüyle geçti. 7-0'lık bir seriyle sete başlayan sarı-kırmızılılar, bir ara farkı 12 sayıya kadar (23- 11) çıkardı ve seti 25-14 kazanarak durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette üç defa skor eşitlendi ancak Galatasaray, hata yapmadı ve 25-23'le seti kazandı. Seride öne geçen G.Saray, 16 Nisan'daki maçı kazanması halinde adını finale yazdıracak.

KAZANIRSA FİNALDE

Galatasaray HDI Sigorta, 16 Nisan Çarşamba günü oynanacak olan maçı kazanırsa Arkas-Ziraat Bankkart maçının galibiyle finalde kozlarını paylaşacak.