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Haberler Voleybol Fenerbahçe Medicana 3-0 Halkbank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana 3-0 Halkbank (MAÇ SONUCU ÖZET)

SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 15:42
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Fenerbahçe Medicana 3-0 Halkbank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Caner Çildir, Nurper Özbar

Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Karyagin)

Halkbank: Kooy, Tuna Uzunkol, Sotola, Mirza Lgumdzija, Sercan Bıdak, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu, Hidalgo, Berk Dilmenler)

Setler: 25-23, 25-21, 25-21

Süre: 92 dakika (33, 29, 30)

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