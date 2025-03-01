Fenerbahçe Medicana 3-0 Halkbank (MAÇ SONUCU ÖZET)

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında konuk ettiği Halkbank'ı 3-0 yendi.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Caner Çildir, Nurper Özbar
Fenerbahçe Medicana: Ngapeth, Çağatay Durmaz, Kaan Gürbüz, Yiğit Gülmezoğlu, Jendryk, Drzyzga (Burak Güngör, Caner Dengin, Caner Pekşen, Karyagin)
Halkbank: Kooy, Tuna Uzunkol, Sotola, Mirza Lgumdzija, Sercan Bıdak, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Caner Çiçekoğlu, Hidalgo, Berk Dilmenler)
Setler: 25-23, 25-21, 25-21
Süre: 92 dakika (33, 29, 30)