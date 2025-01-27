  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Voleybol Voleybol toplu sonuçlar

Voleybol toplu sonuçlar

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında oynanan maçların sonuçları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Voleybol toplu sonuçlar

VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sarıyer Belediyespor'a konuk oldu. Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanan müsabakayı VakıfBank 3-0 kazandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zerenspor, Aras Kargo'yu ağırladı. TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip set vermeden 3-0 kazandı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi. 25 sayı ile maçın en skorer ismi Alexia Carutasu oldu. Taraftarlar Carutasu'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Aydın BŞB, 18. haftada Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

THY, sahasında Keçiören Bld.'si Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.

G.Saray'da sağ beke 2 aday
Sambacı sol bek hamlesi!
DİĞER
Yönetmen İsmail Güneş’ten Ayşe Barım çıkışı: GÜNAYDIN’daki röportajımı alıp sözlerimi çarpıttılar!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suudi medyasına konuştu: "PKK/YPG'ye karşı operasyona destek vermeye hazırız"
Talisca Fenerbahçe'de!
Galatasaray'dan stoper hamlesi! Oyuncu gelmek istiyor...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Pazartesi Bugün hangi maçlar var? 27 Ocak Pazartesi 07:36
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:56
Barcelona ezdi geçti! Barcelona ezdi geçti! 00:55
Talisca Fenerbahçe'de! Talisca Fenerbahçe'de! 00:35
F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... F.Bahçe'den flaş açıklama: Galatasaray ve Talisca... 00:34
F.Bahçe: Orta hakem de yabancı olsun! F.Bahçe: Orta hakem de yabancı olsun! 00:34
Daha Eski
Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım! Fenerbahçe'den Göztepe'ye göndermeli paylaşım! 00:34
G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! G.Saray'da maç sonrası flaş ayrılık kararı! 00:34
Kadıköy'de muhteşem geri dönüş! Kadıköy'de muhteşem geri dönüş! 00:34
F.Bahçe'nin zirve inadı! F.Bahçe'nin zirve inadı! 00:34
Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... Foti: Göztepe hazırlanmıştı ama... 00:34
Solskjaer: Hedef oyuncularımız var Solskjaer: Hedef oyuncularımız var 00:34