Voleybol toplu sonuçlar

VAKIFBANK Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Sarıyer Belediyespor'a konuk oldu. Bahçeköy Orman Fakültesi'nde oynanan müsabakayı VakıfBank 3-0 kazandı.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zerenspor, Aras Kargo'yu ağırladı. TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip set vermeden 3-0 kazandı.

Galatasaray Daikin Kadın Voleybol Takımı, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Bahçelievler Belediyespor'u deplasmanda 3-2 yendi. 25 sayı ile maçın en skorer ismi Alexia Carutasu oldu. Taraftarlar Carutasu'ya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

Aydın BŞB, 18. haftada Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-0 kazandı.

THY, sahasında Keçiören Bld.'si Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti.