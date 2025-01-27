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Haberler Voleybol Seriye bağladı

Seriye bağladı

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi’nin 2. sırasındaki Halkbank’da Galatasaray HDI Sigorta galibiyetinin sevinci yaşanıyor.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Seriye bağladı

Mavi kırmızı beyazlıların, sarı-kırmızılılara karşı aldığı 3-0'lık net skorun ardından ligde üst sıralara tırmanarak şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürdü. Halkbank Kulübünden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen takımın smaçörü Dick Kooy, önceki hafta elde ettikleri Spor Toto galibiyetinin anlam kazanması için Galatasaray'a karşı alınan galibiyet önemli olduğu söyledi.

BİZİ DESTEKLESİNLER

Halkbank'ın başarılı smaçörü Dick Kooy, "Güzel bir seri yakaladık ve lig etabının sonuna kadar böyle devam etmek istiyoruz.Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. Bizi izlemeye ve desteklemeye devam etsinler" ifadelerini kullandı. Ligin ilk devresindeki mücadeleyi ise 3-2 Galatasaray HDI Sigorta kazanmıştı.

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