4’te 4 aşkına Hedef Son 16

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. maçında bugün Macaristan ekibi V.Obuda'yı ağırlayacak. Burhan Felek Voleybol Salonu'ndaki maç, 20.00'de başlayacak. Grupta 3 maçı da kazanan sarı-lacivertliler, ilk sırada yer aldı. Rakip Obuda ise 1 galibiyet, 2 yenilgiyle 3. sırayı aldı.

Gruplar netleşti

A Milli Kadın ve Erkek Voleybol Takımları'nın Milletler Ligi'ndeki grupları belirlendi. Filenin Sultanları ve Efeleri, üç ayaklı etapta her hafta 4 maç oynayacak. 16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.

Hedef Son 16

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Kupası play-off turu ilk maçında Beşiktaş, bugün Polonya'dan Enea Gorzow'a saat 20.00'de konuk olacak. Siyah-beyazlılar, rövanş öncesinde avantaj yakalamaya çalışacak. Rövanş, 19 Aralık'ta İstanbul'da yapılacak. İki maç sonunda üstünlük kuran ekip, son 16'ya yükselecek.

THY Play-Off'ta

THY Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk ettiği Macaristan'dan MBH'yi 3-0 yendi. Rakibini iki maçta da aynı skorla geçen THY, CEV Kupası'nda play-off turuna yükseldi. THY play-off'ta, Fransa'dan Volero Le Cannet ile Belçika'dan Beveren maçının galibiyle eşleşecek.