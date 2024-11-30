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Haberler Voleybol Kuzeyboru 1 - 3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Kuzeyboru 1 - 3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu deplasmanda 25-27, 25-18, 20-25, 19-25'lik set sonuçlarının ardından 3-1 mağlup etti. İşte maçın detayları...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 15:45 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2024 Cumartesi 15:53
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Kuzeyboru 1 - 3 Eczacıbaşı Dynavit (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi 11. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Salon: Aksaray

Hakemler: Tuncay Kandemir, Ali Sarıkuzu

Kuzeyboru: Dimitrova, Buket Gülübay, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Güldeniz Önal, Gamze Kılıç)

Eczacıbaşı Dynavit: Elif Şahin, Gray, Rettke, Boskovic, Hande Baladin, Jack (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı, Naz Aydemir Akyol)

Setler: 25-27, 25-18, 20-25, 19-25

Süre: 113 dakika (33, 27, 27, 26 )

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