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DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları voleybol maçı canlı yayın Milletler Ligi

Voleybol Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü haftasının 2. maçında Türkiye ile Dominik Cumhuriyeti ile karşı karşıya geliyor. Filenin Sultanları, bu etabı namağlup tamamlama peşinde. Mücadele ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Haziran 2024 Perşembe 08:29
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DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE 📺 | Filenin Sultanları voleybol maçı canlı yayın Milletler Ligi

A Mİlli Voleybol Takımımız, üçüncü etabındaki ikinci maçında Dominik ile karşı karşıya gelecek. Dünya 1 numarası, son VNL şampiyonu "Filenin Sultanları", bu etapta namağlup ilerlemek istiyor. Maç ile ilgili tüm bilgiler detayları araştırıyor. Peki, Dominik Cumhuriyeti - Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DOMİNİK CUMHURİYETİ TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLE

TÜRKİYE TAYLAND VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?

Türkiye - Tayland maçı 13 Haziran Perşembe günü saat 15:30'da başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR ekranlarından naklen canlı yayınlanacak.

FİLENİN SULTANLARI 3. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12 Haziran 2024: Türkiye-Tayland (12.00)

13 Haziran 2024: Dominik Cumhuriyeti-Türkiye (15.30)

15 Haziran 2024: Çin-Türkiye (15.30)

16 Haziran 2024: Türkiye-Brezilya (12.00)

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