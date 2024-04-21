Muhteşem final

Vodafone Sultanlar Ligi final serisinin 5. ve son maçında Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit karşı karşıya gelecek. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayınlanacak.

SON ŞAMPİYON

İki takımın da şampiyonluk için mücadele verdiği seride durum 2-2 eşit durumda. Final serisinde bugün kazanacak takım 3. galibiyetini elde ederek, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-24 sezonunu şampiyon tamamlayacak. Ligde 2022-2023 sezonunu Fenerbahçe Opet şampiyonlukla noktalamıştı.

7. KEZ KAZANACAK

Final serisinde 5. ve son maçı kazanan ekip, ligin 40. şampiyonu olarak adını tarihe yazdıracak. 2008-09, 2009-10, 2010-11, 2014-15, 2016-17 ve 2022-23'te mutlu sona ulaşan Fenerbahçe, üst üste ikinci; toplamda ise yedinci zaferini istiyor.

HASRETİ BİTİRECEK

Sultanlar Ligi'nde 16 şampiyonluk kazanarak en başarılı takım olan Eczacıbaşı Dynavit, 12 yıldır mutlu sona ulaşamıyor. Son şampiyonluğunu 2011-12 sezonunda elde eden turuncu-beyazlılar, bugün özlemi bitirmeyi hedefliyor.

KANARYA ÜSTÜN

İki takım bu sezon Sultanlar Ligi ve Türkiye Kupası'nda toplam 7 kez rakip oldu. Normal sezonda iki takım da 1'er galibiyet aldı. Final serisinde durum 2-2 olurken; Fenerbahçe kupada aldığı galibiyetle dengeyi bozdu. Toplamda 4-3'lük üstünlük kurdu.