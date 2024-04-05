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Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 1-3 | MAÇ SONUCU - AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

Son dakika spor haberleri... AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2024 Cuma 16:27
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Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank: 1-3 | MAÇ SONUCU - AXA Sigorta Efeler Ligi play-off

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off yarı final (1-4) serisi ikinci maçında Halkbank, deplasmanda Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 yendi. Seriyi 2-0 üstün tamamlayan Ankara temsilcisi, adını finale yazdıran ilk takım oldu.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Nurper Özbar, Uğur Ateş

Galatasaray HDI Sigorta: Kujundzic, Ahmet Tümer, Hadrava, Onur Günaydı,

Oğuzhan Karasu, Zimmermann (Beytullah Hatipoğlu, Selim Kalaycı, Çağatay

Durmaz, Mijailovic)

Halkbank: Ngapeth, Doğukan Ulu, Nimir, Lagumdzija, Mert Matic, Ma'a (Volkan Döne, İzzet Ünver, Emre Tayaz, Batuhan Duman)

Setler: 25-23, 15-25, 23-25, 19-25

Süre: 96 dakika (25, 21, 29, 21)

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