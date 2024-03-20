Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Imoco Volley Conegliano (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Imoco Volley Conegliano (MAÇ SONUCU ÖZET)

Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi Kadınlar Yarı Final rövanş maçında sahasında İtalyan ekibi Imoco Volley Conegliano'ya konuk etti. Eczacıbaşı rakibine 3-1'lik skorla mağlup olarak turnuvaya veda etti. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 21:05 Güncelleme Tarihi: 20 Mart 2024 Çarşamba 21:11
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Eczacıbaşı Dynavit 1-3 Imoco Volley Conegliano (MAÇ SONUCU ÖZET)

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında konuk ettiği İtalya temsilcisi A. Carraro Imoco'ya 3-1 yenilerek elendi.

Karşılaşmaya Haak'ın sayılarıyla başlayan konuk takım, 4-0 öne geçti. Boskovic ile çaprazdan skor bulan turuncu-beyazlılar, 8-8'de rakibini yakaladı. Boskovic'i iyi savunan ve etkili hücumlar geliştiren İtalyan temsilcisi, skoru 19-12 yaptı. Seti 25-17 alan A. Carraro Imoco, 1-0 öne geçti.

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Skor 5-5 iken Haak ile etkili hücum yapan A. Carraro Imoco, 5-0'lık seri buldu. Farkı çift hanelere taşıyan İtalyan takımı, seti 25-15 alarak skoru 2-0'a getirdi.

Üçüncü sete iyi başlayan taraf Eczacıbaşı oldu. Taraftarının desteğiyle üst üste sayılar çıkaran turuncu-beyazlılar, 10-4 üstünlük kurdu. Rakibinin sayılarına engel olamayan ev sahibi ekip, 12-12'de yakalandı. Karşılıklı sayılarla devam edilen setin son anlarına başa baş girildi. Hande ve Boskovic ile etkili olan Eczacıbaşı, son anlarda hata yapmadı ve seti 26-24 alarak durumu 2-1'e getirdi.

Baştan sona geride götürdüğü dördüncü sette dönemeyen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-16, maçı da 3-1 kaybetti. İtalya'daki ilk müsabakadan da 3-2 yenik ayrılan turuncu-beyazlı takım, CEV Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti.

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