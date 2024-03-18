Türk hakemler Erdal Akıncı ve Burhan İlhan CEV Kupası final maçlarında görev alacak

Kadınlar ve erkeklerde Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası finali ikinci maçlarını, Türk hakemler Erdal Akıncı ve Burhan İlhan yönetecek.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Merkez Hakem ve Gözlemci Kurulu Başkanı, aynı zamanda CEV Hakem Komisyonu Üyesi Aziz Yener'in açıklamasına göre, 19 Mart Salı günü Polonya'da oynanacak ve erkeklerde CEV Kupası'nın sahibini bulacağı Asseco Resovia-SVG Lüneburg maçında Erdal Akıncı, yardımcı hakem olarak görevlendirildi.

İtalya'da 20 Mart Çarşamba günü kadınlarda CEV Kupası'nı kazanacak takımın belli olacağı Reale Mutua Fenera Chieri'76-Viteos Neuchatel karşılaşmasında da Burhan İlhan, yardımcı hakem olarak görev yapacak.