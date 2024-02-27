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Halkbank CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında İtalya deplasmanında

Son dakika spor haberleri... Temsilcmiz Halkbank, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:38
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Halkbank CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanşında İtalya deplasmanında

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi'nin çeyrek final rövanş maçında İtalya'nın Cucine Lube takımına konuk olacak.

Civitanova Marche şehrindeki Eurosuole Forum Voleybol Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.30'da başlayacak.

Maçta hakemler; Belçikalı Wim Cambre ve Estonyalı Risto Strandson görev alacak.

İlk maçta rakibine sahasında 3-1 kaybeden başkent temsilcisi, İtalya'daki mücadeleyi 3-0 veya 3-1 kazanması halinde altın set oynamaya hak kazanacak.

Halkbank, rakibine kaybetmesi durumunda ise organizasyona veda edecek.

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