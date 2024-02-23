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Aras Kargo'dan tarihi başarı
Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nin yeni takımı Aras Kargo Spor Kulübü, tarihindeki ilk sezonunda Play-Off'ta mücadele edecek. Aras Kargo Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Utku Ayyarkın, "Takımımızın elde ettiği bu başarı, yöneticilerimizin, teknik ekibimizin ve sporcularımızın azminin bir göstergesidir" ifadelerine yer verdi. Suphi Doğancı'nın başantrenörlüğünü, Gülçin Doğan'ın kaptanlığını yaptığı Aras Kargo Spor Kulübü, başarıyla ilerlediği normal sezonun ardından Sultanlar Ligi'ne çıkmak için mücadele verecek.
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