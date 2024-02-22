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Guaguas 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'a konuk olduğu CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kazandı. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 00:18
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Guaguas 1-3 Ziraat Bankkart (MAÇ SONUCU ÖZET)

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, İspanyol ekibi Guaguas'a konuk olduğu CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçını 3-1 kazandı.

Grup aşamasını kayıpsız geçen Ziraat Bankkart, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7. maçtan da galip ayrıldı.

Karşılaşmanın rövanşı 28 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: Insular

Hakemler: Alexandros Mylonakis (Yunanistan), Benone Visan (Romanya)

Guaguas: Zonca, Vigrass, Bezerra, Bruno, Ramos, De Amo (Larranaga, De Carvalho, Finoli, Moreno)

Ziraat Bankkart: Arslan Ekşi, Anderson, Faik Samet Güneş, Ter Maat, Camejo, Bedirhan Bülbül (Berkay Bayraktar, Oğulcan Yatgın)

Setler: 25-17, 23-25, 21-25, 23-25

Süre: 127 dakika (27, 33, 33, 34)

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