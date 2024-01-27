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Fenerbahçe 3-0 Bigadiç Belediye Spor (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Bigadiç Belediye Spor’u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 17. maçında 16. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 18:18
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Fenerbahçe 3-0 Bigadiç Belediye Spor (MAÇ SONUCU ÖZET)

AXA Sigorta Efeler Ligi 17. hafta maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Bigadiç Belediye Spor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertliler 17. maçında 16. galibiyetini elde etti ve zirve takibini sürdürdü.

İŞTE KARŞILAŞMADAN DETAYLAR:

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Fenerbahçe: Murat Yenipazar, Penchev, Emre Savaş, Luburic, Kooy, Hasan Sıkar (Hasan Yeşilbudak, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Mert Cuci)

Bigadiç Belediyespor: Murat Al, Vefa Yılmaz, De Souza, Einisamarein, Nwachukwu, Taha Erden (Salih Özdemir, İlker Çakır, Kadir Bircan, Gökhan Çatal, Andaç Kapan)

Setler: 26-24, 25-19, 25-17

Süre: 78 dakika (29, 24, 25)

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