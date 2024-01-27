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Türkiye 3-2 Sırbistan (MAÇ SONUCU ÖZET) Milliler Avrupa Şampiyonası finallerinde!

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye’nin ev sahipliğinde Ankara’da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi finalinde Sırbistan’ı 3-2 mağlup ederek Bulgaristan ve İrlanda’da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti. İşte detaylar...

Diğer Milli Takımlar Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2024 Cumartesi 23:44
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Türkiye 3-2 Sırbistan (MAÇ SONUCU ÖZET) Milliler Avrupa Şampiyonası finallerinde!

20 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenen 2024 CEV U20 Avrupa Şampiyonası 1. Raunt Elemesi finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek Bulgaristan ve İrlanda'da düzenlenecek finallere katılma hakkı elde etti.

İŞTE MÜCADELEDEN DETAYLAR:

Salon: TVF Beştepe

Hakemler: Andrei Dan (Romanya), Symeon Tononidis (Yunanistan)

Türkiye: Dilay, Liza, Nisan Eroğuz, Beren, Eylül, Begüm, İlayda Naz (L), Helin (L) (Bianka İlayda, Defne Başyolcu, Bilge)

Sırbistan: Mateska, Kirov, Vidacic, Mihajlovic, Mijacic, Baic, Zigic (L) (Krickovic, Stanojevic, Ivkovic)

Setler: 25-15, 23-25, 20-25, 25-21, 15-10

Süre: 113 dakika

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