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Zirvenin hakimi

Vodafone Sultanlar Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe, 13. hafta mücadelesinde Çukurova Belediye'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. 25-19, 25-19 ve 25-17'lik setlerle kazanan sarı-lacivertliler, 13. maçında 12. galibiyetini yaşayarak ligin ilk yarısını zirvede bitirdi. Magdalena Stysiak 14 sayıyla en skorer isim oldu. Dün alınan diğer sonuçlar: G.Saray-Muratpaşa: 3-2, Aydın-THY: 1-3. Ligin ilk yarısı 22 Aralık'taki Kuzeyboru- Vakıfbank ve Eczacıbaşı-PTT maçlarıyla sona erecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 06:50
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Zirvenin hakimi
Vodafone Sultanlar Ligi'nde zirvede yer alan Fenerbahçe, 13. hafta mücadelesinde Çukurova Belediye'yi deplasmanda 3-0 mağlup etti. 25-19, 25-19 ve 25-17'lik setlerle kazanan sarı-lacivertliler, 13. maçında 12. galibiyetini yaşayarak ligin ilk yarısını zirvede bitirdi. Magdalena Stysiak 14 sayıyla en skorer isim oldu. Dün alınan diğer sonuçlar: G.Saray-Muratpaşa: 3-2, Aydın-THY: 1-3. Ligin ilk yarısı 22 Aralık'taki Kuzeyboru- Vakıfbank ve Eczacıbaşı-PTT maçlarıyla sona erecek.
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