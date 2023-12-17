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Halkbank Aslan'a karşı
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 12. hafta mücadelesinde Halkbank, Galatasaray'a konuk olacak. Sezona 10'da 10 ile giren mavi-beyazlılar, ile 9 galibiyeti bulunan sarı- kırmızılı ekip, 14.00'te Burhan Felek Voleybol Salonu'nda kozlarını paylaşacak. Öte yandan Türşad'ın Akkuş Belediye'yi 3-1 yendiği ligde günün programı şöyle: 14.00: Hatay BŞB-Fenerbahçe, 16.30: Cizre Bld.-Develi Bld.
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