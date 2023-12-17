Haberler Voleybol Eczacıbaşı Dynavit 3 - 2 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET) Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!

Eczacıbaşı Dynavit 3 - 2 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET) Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, 3. kez kupayı müzesine götürdü.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 16:42 Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 Pazar 17:09
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Eczacıbaşı Dynavit 3 - 2 VakıfBank (MAÇ SONUCU - ÖZET) Eczacıbaşı Dynavit dünya şampiyonu!

Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ilk kez 2 Türk takımı karşı karşıya geldi.

Karşılaşmaya etkili başlayan VakıfBank, tempolu geçen ilk seti 25-19 önde tamamlayarak 1-0 öne geçti. İkinci sette file önünde sarı-siyahlı takıma üstünlük kuran ve 12-4'den geri dönen Eczacıbaşı Dynavit, seti 25-23 kazanarak skoru 1-1'e getirdi.

Müsabakanın üçüncü seti büyük bir çekişmeye sahne oldu. Eczacıbaşı Dynavit, skor üstünlüğünün birçok kez el değiştirdiği seti 25-23 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü setin son bölümünde oyuna ağırlığını koyan VakıfBank, seti 25-23 üstün bitirerek skoru 2-2'ye getirdi ve karar setine gidildi.

Beşinci ve son seti Boskovic'in etkili oyunuyla 15-9 kazanan Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmayı 3-2 kazandı ve şampiyonluğa ulaştı.

Salon: Dragon Spor Merkezi

Hakemler: Myoi Sumie (Japonya), Kang Joo-Hee (Güney Kore)

Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kisal, Naz Aydemir Akyol, Voronkova, Stevanovic, Boskovic, (Simge Aköz, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Beyza Arıcı, Gray)

VakıfBank: Cansu Özbay, Gabi, Zehra Güneş, Thompson, Frantti, Ogbogu (Ayça Aykaç, İdil Naz Başcan, Busa)

Setler: 19-25, 25-23, 25-23, 23-25, 15-9

Süre: 113 dakika (24, 26, 25, 24, 14)

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