Halkbank fırtınası sürüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Halkbank, sezona inanılmaz bir giriş yaptı. Önüne geleni yıkıp geçen mavi-beyazlılar, bu kez de Bigadiç Belediye'ye şans tanımadı. Balıkesir ekibine konuk olan Halkbank, salondan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla ligde 8 haftada 8 galibiyete ulaşan mavi-beyazlı ekip, zirvedeki yerini korumayı başardı.

SON SET FARKLI BİTTİ

Karşılaşmaya hızlı giren başkent ekibi, 25-20'lik ilk set skoruyla 1-0 öne geçti. İkinci set ise son derece çekişmeli geçti. Fakat Halkbank, 29-27 ile durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette kalitesini gösteren ve rakibine şans tanımayan mavi-beyazlılar, seti 25-13; mücadeleyi ise 3-0 kazandı. Bu sonuçla Efeler Ligi'nde 8'de 8 yapan Halkbank, gelecek hafta Bursa BŞB'yi konuk edecek. Bigadiç ise Alanya ile karşılaşacak.