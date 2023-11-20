Haberler Voleybol Halkbank fırtınası sürüyor

Halkbank fırtınası sürüyor

Başkent ekibi, Balıkesir deplasmanında 25-20, 29-27 ve 25-13’lük setlerle 3-0 kazandı. Halkbank’ta Serhat Coşkun ve Mirza Lagumdzija 13’er sayıyla yıldızlaştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Halkbank fırtınası sürüyor

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 5 yıllık şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Halkbank, sezona inanılmaz bir giriş yaptı. Önüne geleni yıkıp geçen mavi-beyazlılar, bu kez de Bigadiç Belediye'ye şans tanımadı. Balıkesir ekibine konuk olan Halkbank, salondan 3-0'lık zaferle ayrıldı. Bu sonuçla ligde 8 haftada 8 galibiyete ulaşan mavi-beyazlı ekip, zirvedeki yerini korumayı başardı.

SON SET FARKLI BİTTİ

Karşılaşmaya hızlı giren başkent ekibi, 25-20'lik ilk set skoruyla 1-0 öne geçti. İkinci set ise son derece çekişmeli geçti. Fakat Halkbank, 29-27 ile durumu 2-0'a getirdi. Üçüncü sette kalitesini gösteren ve rakibine şans tanımayan mavi-beyazlılar, seti 25-13; mücadeleyi ise 3-0 kazandı. Bu sonuçla Efeler Ligi'nde 8'de 8 yapan Halkbank, gelecek hafta Bursa BŞB'yi konuk edecek. Bigadiç ise Alanya ile karşılaşacak.

DİĞER
Son dakika: Fenerbahçe’de taraftarın sevgilisi dünya devine gidiyor! İsmail Kartal milli yıldız için...
Memura erken emeklilik formülü: İsteğe bağlı sigorta imkanından nasıl yararlanılır? İşte 5 milyon kamu çalışanına rehber...
Fener'in golcüsü İngiltere'den! Osayi ikna edecek
G.Saray'da Muslera endişesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Eczacıbaşı Dynavit Galatasaray'ı devirdi!
Bursa BŞB tie-break’te
trt spor izle - TRT SPOR CANLI İZLE
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Spor Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız CANLI İZLE!
AFAD, Kandilli Rasathanesi son depremler 20 Kasım
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek! FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek! 01:11
Lüksemburg 10 kişi kazandı! Lüksemburg 10 kişi kazandı! 00:47
Portekiz grubu firesiz bitirdi! Portekiz grubu firesiz bitirdi! 00:47
İspanya galibiyetle tamamladı! İspanya galibiyetle tamamladı! 00:47
6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 00:47
Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! 00:47
Daha Eski
Lüksemburg 10 kişi kazandı! Lüksemburg 10 kişi kazandı! 00:45
Portekiz grubu firesiz bitirdi! Portekiz grubu firesiz bitirdi! 00:45
İspanya galibiyetle tamamladı! İspanya galibiyetle tamamladı! 00:42
6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 6 gollü maçta kazanan çıkmadı! 00:40
Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! Slovakya Bosna Hersek'i deplasmanda yendi! 00:38
FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek! FM 2024'te takip edilmesi gereken 30 genç yetenek! 00:21