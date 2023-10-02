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Mert Matic'ten ABD maçı yorumu!

Son dakika spor haberleri... A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın başarılı orta oyuncusu Mert Matic, Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'nda karşılaşacakları ABD maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Matic, "ABD karşısında da galip gelmek istiyoruz. Olimpiyat hayalimiz var." ifadelerini kullandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 12:15 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 12:16
Mert Matic'ten ABD maçı yorumu!

A Milli Erkek Voleybol Takımı oyuncularından Mert Matic, 2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu'nun 3. maçında karşılaşacakları ABD'yi yenmek ve olimpiyat hayallerini gerçekleştirmek istediklerini söyledi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yarınki maçla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Matic, "Elemelere çok güzel bir galibiyetle başladık. Sırbistan karşısında takım halinde çok iyi bir performans sergiledik. İkinci karşılaşmamızda Slovenya karşısında setin kırılma anlarında iyi servis atamadık ve karşılaşmadan mağlup ayrıldık. Yarın ABD ile çok zorlu bir maç oynayacağız. ABD karşısında da galip gelmek istiyoruz. Olimpiyat hayalimiz var. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen elemelerde mücadele eden ay-yıldızlılar, 3 Ekim TSİ 10.00'da ABD ile karşılaşacak.

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