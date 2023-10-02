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TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI | Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, 2024 Paris Olimpiyat Elemeleri B Grubu'nda 3. maçında ABD ile karşı karşıya gelecek. Filenin Efeleri zorlu mücadeleden mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor. Türkiye - ABD maçını takip etmek isteyen vatandaşlar, arama motorlarında Türkiye - ABD maçının saati ve yayın bilgilerini araştırıyor. Peki, Türkiye - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Türkiye - ABD voleybol maçıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde..

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2023 Pazartesi 16:11
TÜRKİYE ABD VOLEYBOL MAÇI CANLI | Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Filenin Efeleri, 3. maçında ABD ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgli tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE ABD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri maçı başkent Tokyo'daki Yoyogi Spor Salonu'nda oynanacak. 3 Ekim Salı günü TSİ 10.00'da başlayacak kritik mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Elemelerde gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan takımlar, 2024 Paris Olimpiyat Oyunlarına katılma hakkı elde edecek.

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