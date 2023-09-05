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TÜRKİYE İSRAİL MAÇI CANLI | Türkiye - İsrail voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Voleybol Takımımız, CEV Avrupa Şampiyonası'nda İsrail ile karşı karşıya geliyor. D Grubu son maçında son 16 turuna adını yazdırmak için mücadele edecek olan Filenin Efeleri'nin İsrail ile yapacağı maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Türkiye - İsrail maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:30 Güncelleme Tarihi: 05 Eylül 2023 Salı 15:30
TÜRKİYE İSRAİL MAÇI CANLI | Türkiye - İsrail voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? CEV Avrupa Şampiyonası

A Milli Erkek Voleybol Takımı'mız, son 16 turuna adını yazdırmak için İsrail ile karşı karşıya geliyor. D Grubu'ndaki 4 maçında Fransa, Romanya ve Portekiz karşısında mağlubiyete uğrayan Filenin Efeleri, 3. maçındaki Yunanistan karşılaşmasında ise galibiyetle ayrılan taraf oldu. Peki Türkiye - İsrail voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE - İSRAİL VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Türkiye - Portekiz maçı 5 Eylül Salı günü TSİ 20.00'de başlayacak. Karşılaşma TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.

TÜRKİYE İSRAİL VOLEYBOL MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

4 ÜLKE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Organizasyonda İtalya (A Grubu), Bulgaristan (B Grubu), Kuzey Makedonya (C Grubu) ve İsrail'in (D Grubu) ev sahipliği yapacağı grup aşamasında 24 takım mücadele ediyor.Gruplarında ilk 4'e giren ekiplerin yer alacağı son 16 turu maçları 9-10 Eylül, çeyrek final karşılaşmaları 11-12 Eylül tarihlerinde İtalya'nın Bari şehri ve Bulgaristan'ın Varna kentinde yapılacak.

Yarı final maçları 14 Eylül Perşembe günü yine İtalya'nın Bari şehrinde, 3'üncülük ve final karşılaşmaları ise 16 Eylül Cumartesi günü Roma'da oynanacak.

Şampiyonada gruplar şu şekilde:

A Grubu: İtalya, Belçika, Estonya, Almanya, Sırbistan, İsviçre

B Grubu: Bulgaristan, Hırvatistan, Finlandiya, Slovenya, İspanya, Ukrayna

C Grubu: Kuzey Makedonya, Çekya, Danimarka, Karadağ, Polonya, Hollanda

D Grubu: Türkiye, İsrail, Fransa, Yunanistan, Portekiz, Romanya

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