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Türkiye 3-0 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları yarı finalde!

2023 CEV Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçında Türkiye ile Polonya karşı karşıya geldi. Filenin Sultanları rakibini 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 19:33 Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2023 Çarşamba 20:22
Türkiye 3-0 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları yarı finalde!

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Avrupa Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A.Nihan Karaçam Salkaya, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Direktörü Nilüfer Shimonsky, TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren, TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç ve TVF Eğitim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Selda Bereket Yücel de izledi.

Belçika'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen Türk vatandaşlar da milli takıma büyük destek verdi.

1. set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

2. set sonucu: TÜRKİYE 25-22 POLONYA

3. set sonucu TÜRKİYE 25-18 POLONYA

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