Türkiye 3-0 Polonya (MAÇ SONUCU - ÖZET) Filenin Sultanları yarı finalde!

Dünya 1 numarası A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda çeyrek final maçında Polonya'yı 3-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. Avrupa Şampiyonası'nda yoluna namağlup devam eden Filenin Sultanları, yarı finalde 1 Eylül Cuma günü İtalya ile karşılaşacak.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de oynanan mücadeleyi, TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, TVF Sağlık İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi A.Nihan Karaçam Salkaya, TVF Genel Sekreteri Av. Nihal İşçi, TVF Uluslararası İlişkiler ve Organizasyon Direktörü Nilüfer Shimonsky, TVF Kurumsal İletişim ve Pazarlama Direktörü Sezgin Eren, TVF Sağlık ve Dopingle Mücadele Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ufuk Demirkılıç ve TVF Eğitim Kurulu Koordinatörü Prof. Dr. Selda Bereket Yücel de izledi.

Belçika'da yaşayan ve çevre ülkelerden gelen Türk vatandaşlar da milli takıma büyük destek verdi.

1. set sonucu: TÜRKİYE 25-23 POLONYA

2. set sonucu: TÜRKİYE 25-22 POLONYA

3. set sonucu TÜRKİYE 25-18 POLONYA