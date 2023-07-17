Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik mesajı!

Filenin Sultanları, FIVB Milletler Ligi finalinde Çin ile kozlarını paylaştı. Zorlu mücadeleden 3-1 galip ayrılan Türkiye Kadın Voleybol Takımı'mız, tarihinde ilk defa şampiyonluğa ulaştı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından şampiyon takımı tebrik etti.

Başkan Erdoğan, "FIVB Milletler Ligi Şampiyonluğuna ulaşarak tarihi bir başarıya imza atan, Türkiye'nin gururu #FileninSultanları'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.