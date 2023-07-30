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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2023 Pazartesi 01:37
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Filenin Efeleri'ni tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FIVB Challenger Kupası finalinde Katar'ı 3-2 yenerek şampiyon olan ve 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'na tebrik mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "FIVB Challenger Kupası şampiyonu olan A Milli Erkek Voleybol Takımımızı yürekten tebrik ediyor, Milletler Ligi'nde başarılar diliyorum."

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