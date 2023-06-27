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Ne de olsa Efeler!

Avrupa Altın Ligi finalinde Ukrayna engelini 3-2’yle aşan ay-yıldızlılar, son 4 yılda 3. zaferini yaşadı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Ne de olsa Efeler!
A Milli Erkek Voleybol Milli Takımı fırtına gibi esmeye devam ediyor. CEV Avrupa Altın Ligi'ndeki başarısıyla adından söz ettiren ayyıldızlılar, son dört yıldır finalde mücadele etme hakkı kazanıyordu. 2019 ve 2021'de kupayı kazanan milliler, geçen yıl ise finalde Çekya'ya kaybederek ikinci olmuştu. Filenin Efeleri, bu yıl da zorlu aşamaları geçerek finale kalmayı başardı. Dev finalde Ukrayna ile eşleşen ay-yıldızlılar, 3-2'lik skorla rakibine üstünlük kurdu ve bir kez daha bu kupayı kazanma başarısı gösterdi. Filenin Efeleri, 27-30 Temmuz 2023 tarihlerinde Katar'da düzenlenecek FIVB Challenger Kupası'na katılmaya hak kazandı. Bu organizasyonda şampiyon olacak ülke ise 2024 FIVB Milletler Ligi biletini alacak. Öte yandan turnuvanın en değerli oyuncusu da A Milli takım'dan çıktı. Pasör çaprazı Kaan Gürbüz, CEV Avrupa Altın Ligi Dörtlü Finali'nin en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
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