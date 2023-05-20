Haberler Voleybol VakıfBank Eczacıbaşı Dynavit CANLI İZLE

VakıfBank Eczacıbaşı Dynavit CANLI İZLE

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi finalinde iki Türk takımı karşı karşıya geliyor. VakıfBank ile Eczacıbaşı, İtalyan'nın Torino kentinde Avrupa şampiyonu olmak için mücadele ediyor. VakıfBank Eczacıbaşı Dynavit maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:50 Güncelleme Tarihi: 20 Mayıs 2023 Cumartesi 19:20
VakıfBank Eczacıbaşı Dynavit CANLI İZLE

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 1 numarası, iki Türk ekibi arasında yapılan Süper Final maçında belli oluyor.

VakıfBank ile Eczacıbaşı Dynavit'in karşı karşıya geldiği müsabaka, İtalya'nın Torino kentinde oynanıyor. Alpitour Spor Salonu'nda yapılan maç, TSİ 18.30'da başladı. Mücadele, Tivibu Spor'dan canlı yayınlanıyor.

Karşılaşmanın başhakemliğini Sırp Stanislava Simic yapıyor. İkinci hakemlik görevini ise İtalyan Ilaria Vagni üstleniyor.

Avrupa voleybolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonuna bu sezon C Grubu'nda başlayan VakıfBank, 6 karşılaşmada 4 galibiyet alarak ikinci oldu. Sarı-siyahlı ekip, play-off turunda Polonya temsilcisi LKS Commercecon'u, çeyrek finalde İtalyan takımı Vero Volley'i geçerek yarı finale yükseldi. Yarı final, yine bir Türk derbisine sahne oldu. Fenerbahçe Opet'i altın setle geçen VakıfBank, finale çıktı.

Bu sezon iyi bir grafik çizen Eczacıbaşı Dynavit ise E Grubu'nu 6'da 6 yaparak lider tamamladı. Doğrudan çeyrek finale çıkan turuncu-beyazlı ekip, bu turda Polonya'nın Developres takımını 2 maçta da yenerek eledi. Eczacıbaşı, yarı finalde İtalya ekibi Igor Gorgonzola'yı geçerek finale geldi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE İLK KEZ "TÜRK FİNALİ"

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi tarihinde ilk kez iki Türk takımı finalde karşı karşıya geliyor.

VakıfBank ve Eczacıbaşı'nın şampiyonluk mücadelesi ve her durumda kupanın ülkeye gelecek olması, Türk voleybolu adına karşılaşmayı daha da anlamlı hale getirdi. Daha önce tarihte 3 kez İtalyan takımlarının finalde karşı karşıya geldiği turnuvada, ilk kez başka bir ülkenin iki ekibi şampiyonluk maçına çıktı.

KUPA 8. KEZ TÜRKİYE'YE

Türk takımları, Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde 8. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Son yıllarda yapılan yatırımların meyvesini alan kadın voleybolu, 2011'den bu yana 8. Şampiyonlar Ligi kupasını elde edecek.

İlk olarak 2011 sezonunda VakıfBank'ın aldığı Şampiyonlar Ligi kupası, sonrasında 6 kez daha Türk takımlarının müzesine girdi. Bu süreçte VakıfBank, 5 kez kupayı alarak en fazla şampiyonluk kazanan Türk ekip oldu. Birer kez de Fenerbahçe ile Eczacıbaşı bu organizasyonda şampiyonluğa ulaştı.

VakıfBank, 2011, 2013, 2017, 2018 ve 2022'de, Fenerbahçe 2012, Eczacıbaşı ise 2015'te kupayı kaldırma sevincini yaşadı.

DİĞER
Hadise ile Murda'nın samimi dansı bir kez daha kafaları karıştırdı! Mehmet Dinçerler ile boşanma sebebi gösterilmişti...
PSG'den Galatasaray'a bir yıldız daha! Icardi'nin ardından...
F.Bahçe'ye dev piyango!
G.Saray'dan F.Bahçe'ye dev transfer çalımı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Vakıfbank - Eczacıbaşı maçı saat kaçta?
Son 11 kupanın 7’si bizim
İstanbul barajlardaki doluluk oranı 20 Mayıs 2023
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
102. ÖGG sonuç sorgula 2023
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Icardi kızlarıyla birlikte seremonide Icardi kızlarıyla birlikte seremonide 19:12
Firmino Liverpool'u ipten aldı! Firmino Liverpool'u ipten aldı! 19:05
ManU tek attı 3 aldı ManU tek attı 3 aldı 18:54
Hüseyin Eroğlu 3 yıl daha Samsun'da! Hüseyin Eroğlu 3 yıl daha Samsun'da! 18:28
Trabzonspor'dan TFF'ye flaş Samet Akaydin başvurusu! Trabzonspor'dan TFF'ye flaş Samet Akaydin başvurusu! 18:28
Beşiktaş kafilesi Adana'da Beşiktaş kafilesi Adana'da 18:08
Daha Eski
Buruk'tan flaş sakatlık açıklaması! Buruk'tan flaş sakatlık açıklaması! 18:05
VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit | CANLI İZLE VakıfBank - Eczacıbaşı Dynavit | CANLI İZLE 17:59
Kasımpaşa 1 attı 3 aldı! Kasımpaşa 1 attı 3 aldı! 17:56
Gaziantep küme düştü Gaziantep küme düştü 17:52
Nazilli ve Bursa kümede kaldı! Nazilli ve Bursa kümede kaldı! 17:35
Beşiktaş Emlakjet ligde kalmayı başardı! Beşiktaş Emlakjet ligde kalmayı başardı! 17:34