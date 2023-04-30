Demirspor’da Uysal devam

Misli.com Sultanlar Ligi ekibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 sezon için sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonundan itibaren takımda başantrenörlük görevini yürüten Uysal'ın sözleşmesinin, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için yenilendiği bildirildi. Açıklamada, "Umut hocamıza başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.
Misli.comSultanlar Ligi ekibi Çukurova Belediyesi Adana Demirspor, başantrenör Mustafa Umut Uysal ile 2 sezon için sözleşme imzaladı. Yapılan açıklamada, 2020-2021 sezonundan itibaren takımda başantrenörlük görevini yürüten Uysal'ın sözleşmesinin, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonları için yenilendiği bildirildi. Açıklamada, "Umut hocamıza başarılar diliyoruz" ifadesine yer verildi.