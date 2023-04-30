Arnavutluk'ta Türk şampiyon!

Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Türk antrenör Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani, şampiyonluğa ulaştı. Partizani, final serisinin 5. maçında Skenderbeu'yu 3-1 yendi. Seride 3-2 üstünlük yakalayarak ligde 5. şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Karslıoğlu, Azerbaycan'da da şampiyonluk yaşamıştı.
ArnavutlukKadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Türk antrenör Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani, şampiyonluğa ulaştı. Partizani, final serisinin 5. maçında Skenderbeu'yu 3-1 yendi. Seride 3-2 üstünlük yakalayarak ligde 5. şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Karslıoğlu, Azerbaycan'da da şampiyonluk yaşamıştı.