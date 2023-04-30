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Arnavutluk'ta Türk şampiyon!

Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Türk antrenör Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani, şampiyonluğa ulaştı. Partizani, final serisinin 5. maçında Skenderbeu'yu 3-1 yendi. Seride 3-2 üstünlük yakalayarak ligde 5. şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Karslıoğlu, Azerbaycan'da da şampiyonluk yaşamıştı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
Arnavutluk'ta Türk şampiyon!
Arnavutluk Kadınlar Süper Voleybol Ligi'nde Türk antrenör Bülent Karslıoğlu'nun çalıştırdığı Partizani, şampiyonluğa ulaştı. Partizani, final serisinin 5. maçında Skenderbeu'yu 3-1 yendi. Seride 3-2 üstünlük yakalayarak ligde 5. şampiyonluğunu ilan etti. Daha önce Beşiktaş'ı çalıştıran Karslıoğlu, Azerbaycan'da da şampiyonluk yaşamıştı.
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