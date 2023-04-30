Ne de olsa Vakıfbank

Sultanlar Ligi'nde normal sezonu 26 maçta 23 galibiyetle kapatan Vakıfbank Kadın Voleybol Takımı, kupada da adını finale yazdırmayı başardı. Axa Sigorta Kupa Voley Dünya Baltacıoğlu Özel Sezonu Dörtlü Final ilk maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor'la karşılaşan sarısiyahlılar, rahat bir galibiyet elde etti. Salondan 3-0'lık zaferle ayrılan Vakıf- Bank, finale yükselen ilk takım oldu. İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 26-24, 25-20 ve 25-16'lık skorlarla sona erdi. Final maçı bugün İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda 16.00'da başlayacak. VakıfBank finalde, Türk Hava Yolları- Fenerbahçe Opet maçının galibiyle karşılaşacak. Vakıfbank, kupada son iki sezonu şampiyon tamamladı.