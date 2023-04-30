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Ziraat finalde

Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup eden Ziraat Bankkart, seride 2-1 öne geçti. Adını finale yazdırmayı başaran başkent temsilcisi, final serisinde Halkbank’la karşı karşıya gelecek.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
Ziraat finalde

AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 1-4 etabı üçüncü maçında Ziraat Bankkart, konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'yı 3-0 yenerek, seriyi 2-1'e getirdi ve finalde Halkbank'ın rakibi oldu. Karşılaşmaya hızlı başlangıç yapan Ziraat Bankkart, 25-17'lik ilk set sonucuyla 1-0 öne geçti. İkinci sette de durum pek farklı olmadı. Savunmada etkili olduğu sette, 25- 19'luk skorla kazanan Ziraat Bankkart durumu 2-0 yaptı.

ÜST ÜSTE 3. KEZ OLACAK

Son sette ise daha çekişmeli bir mücadele vardı. Uzayan maç, 31-29'luk set skoruyla sona erdi. Ziraat Bankkart, 3-0'lık zaferle adını finale yazdıran taraf oldu. Başkent ekibi final serisinde Halkbank'la karşı karşıya gelecek. Geçen sezon da iki başkent temsilcisi finalde karşılaşmıştı. Ziraat Bankkart, Halkbank karşısında 3 karşılaşmayı da kazanarak üst üste ikinci şampiyonluğuna uzanan taraf olmuştu.

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