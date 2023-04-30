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Halkbank’ta özlem bitecek

Efeler Ligi'nde Arkas Spor'u eleyerek adını finale yazdıran Halbank, şampiyonluk özlemine son vermek istiyor. Son şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda yaşayan mavi-beyazlılar, 2 Mayıs Salı günü başlayacak seriyi bekliyor. Kulübün başantrenörü Taner Atik final serisine hazır olduklarını ifade etti. Atik, "Çok çalışarak buraya geldik. Bu sezonun hikayesini şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
Halkbank’ta özlem bitecek
Efeler Ligi'nde Arkas Spor'u eleyerek adını finale yazdıran Halbank, şampiyonluk özlemine son vermek istiyor. Son şampiyonluğunu 2017-2018 sezonunda yaşayan mavi-beyazlılar, 2 Mayıs Salı günü başlayacak seriyi bekliyor. Kulübün başantrenörü Taner Atik final serisine hazır olduklarını ifade etti. Atik, "Çok çalışarak buraya geldik. Bu sezonun hikayesini şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz" diye konuştu.
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