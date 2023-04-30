'Hedefimiz çifte kupa’

Türkiye İşitme Engelli Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımları, Karabük'te 11-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımlar antrenörü Osman Çarkçı, şampiyonluğu çok istediklerini dile getirdi. Çarkçı, "Hem kadınlarda hem de erkeklerde final oynar, Avrupa şampiyonu oluruz diye düşünüyorum. Hedef yine şampiyonluk tabii ki" ifadelerini kullandı.
Türkiyeİşitme Engelli Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımları, Karabük'te 11-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımlar antrenörü Osman Çarkçı, şampiyonluğu çok istediklerini dile getirdi. Çarkçı, "Hem kadınlarda hem de erkeklerde final oynar, Avrupa şampiyonu oluruz diye düşünüyorum. Hedef yine şampiyonluk tabii ki" ifadelerini kullandı.