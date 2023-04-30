Haberler Voleybol 'Hedefimiz çifte kupa’

'Hedefimiz çifte kupa’

Türkiye İşitme Engelli Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımları, Karabük'te 11-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımlar antrenörü Osman Çarkçı, şampiyonluğu çok istediklerini dile getirdi. Çarkçı, "Hem kadınlarda hem de erkeklerde final oynar, Avrupa şampiyonu oluruz diye düşünüyorum. Hedef yine şampiyonluk tabii ki" ifadelerini kullandı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2023 Pazar 06:50
'Hedefimiz çifte kupa’
Türkiye İşitme Engelli Kadın ve Erkek Milli Voleybol Takımları, Karabük'te 11-22 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda birinci olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Milli takımlar antrenörü Osman Çarkçı, şampiyonluğu çok istediklerini dile getirdi. Çarkçı, "Hem kadınlarda hem de erkeklerde final oynar, Avrupa şampiyonu oluruz diye düşünüyorum. Hedef yine şampiyonluk tabii ki" ifadelerini kullandı.
DİĞER
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Sivasspor - Fenerbahçe maçında VAR kararı geceye damga vurdu! İşte İrfan Can Kahveci’nin kırmızı kart gördüğü pozisyon…
Şarkıcı Burcu Güneş'ten şoke eden itiraflar! "Annemi 18 yaşına kadar..."
Icardi'den Beşiktaş derbisi sözü! Okan Buruk...
Buruk'tan Beşiktaş derbisi öncesi flaş sözler! Oyuncularını böyle uyardı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
F.Bahçe Opet VakıfBank'ın rakibi oldu
Efeler Ligi'nde finalin adı belli oldu!
Son dakika deprem mi oldu 30 Nisan?
1 Mayıs mesajları, sözleri
İstanbul yarı maraton koşusu hangi yollar trafiğe kapalı?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Karar verildi Karar verildi 01:12
Sarı melekler finale çıktı: 3-2 Sarı melekler finale çıktı: 3-2 01:09
3 puan için mutluyum 3 puan için mutluyum 01:03
F.Bahçe'de Valencia'dan açıklama geldi! F.Bahçe'de Valencia'dan açıklama geldi! 00:51
Kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! Kırmızı kartı doğru mu? Toroğlu yorumladı! 00:51
Jesus'tan Valencia açıklaması! Jesus'tan Valencia açıklaması! 00:51
Daha Eski
F.Bahçe Sivas'ta kazandı! F.Bahçe Sivas'ta kazandı! 00:51
O varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik O varsa yenilgi yok! Dikkat çeken istatistik 00:51
Beşiktaş G.Saray maçı öncesi flaş gelişme! Beşiktaş G.Saray maçı öncesi flaş gelişme! 00:51
Jesus para bastı! İşte o liste Jesus para bastı! İşte o liste 00:51
G.Saray'dan F.Bahçe'ye büyük fark! G.Saray'dan F.Bahçe'ye büyük fark! 00:51
Antalyaspor İstanbul'da kazandı! Antalyaspor İstanbul'da kazandı! 00:51