Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda finalin adı belli oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 1-4 Etabı bugün oynanan Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta serisinin üçüncü maçıyla sona erdi.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 3-0'lık sonuçla ev sahibi Ziraat Bankkart oldu.
Bu sonucun ardından seride durumu 2-1'e getiren Ziraat Bankkart, finalde Halkbank'ın rakibi oldu. AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda play-off final serisi, 2 Mayıs Salı günü başlayacak.
AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 1-4 Etabı bugün oynanan Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta serisinin üçüncü maçıyla sona erdi.
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