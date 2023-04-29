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Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda finalin adı belli oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 1-4 Etabı bugün oynanan Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta serisinin üçüncü maçıyla sona erdi. TVF Başkent Voleybol Salonu’nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 3-0’lık sonuçla ev sahibi Ziraat Bankkart oldu.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 21:27
Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu’nda finalin adı belli oldu

AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu Play-Off 1-4 Etabı bugün oynanan Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta serisinin üçüncü maçıyla sona erdi.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi kazanan taraf 3-0'lık sonuçla ev sahibi Ziraat Bankkart oldu.
Bu sonucun ardından seride durumu 2-1'e getiren Ziraat Bankkart, finalde Halkbank'ın rakibi oldu. AXA Sigorta Efeler Ligi Metin Görgün Sezonu'nda play-off final serisi, 2 Mayıs Salı günü başlayacak.

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