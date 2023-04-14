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İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın son mesajı ortaya çıktı!

Son dakika spor haberleri... Temsilcimiz Eczacıbaşı Dynavit ile Şampiyonlar Ligi rövanş maçını yapmak için İstanbul'a gelen İtalyan ekibi Igor Novara'nın genç oyuncusu Julia Ituma, kaldığı otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetmişti. Genç voleybolcunun son mesajı ve yaşananlar ortaya çıktı.

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 10:59
İstanbul'da ölen İtalyan voleybolcu Julia Ituma'nın son mesajı ortaya çıktı!

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un forma giydiği İtalyan Igor Gorgonzola Novara takımı, İtalya'da Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendiği CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçı için İstanbul'a geldi. Takım maçın oynanacağı Üsküdar'daki Burhan Felek Spor Salonu'nun yakınındaki Volley Otel'e yerleşti. Oynanan maçta Eczacıbaşı Dynavit, Igor Gorgonzola Novara'yı 3-0 yenerek finale yükseldi. Maçın ardından Igor Gorgonzola Novara oyuncuları konakladıkları otele gitti.

ARKADAŞI UYUYORDU

Dün sabah saat 05.30 sıralarında otelin önünde kadın cesedi bulundu. Polis, kadının otelin 6. katındaki 607 numaralı odada kalan Igor Novara'nın 18 yaşındaki yıldız oyuncusu Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma olduğunu belirledi. Ituma'nın düştüğü yerde ayakkabıları da bulundu. Ituma'nın düştüğü sırada takım arkadaşının odada uyuduğu belirlendi. Polis, olayın intihar olduğunu değerlendirirken, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Yıldız oyuncu Julia Ituma'nın oda arkadaşı İspanyol Lucia Varela Gomez, alınan ifadesinde, "Saat 01.30 kadar konuştuk. Sonra ben uyudum. Sabah düştüğünden haberdar oldum" dediği öğrenildi.

SON MESAJI: GOOD BYY

Hürriyet'te yer alan habere göre, Julia Ituma maçtan sonra otele geldi, 22.49-23.30 saatleri arasında koridorda telefonla konuştu. Kaldığı odanın önünde dalgın ve düşünceli bir şekilde yaklaşık bir saat boyunca oturan Ituma, daha sonra odasına girdi. Ituma ardından odadaki, Fransız camları açıp gerildikten sonra ileri doğru sıçrayarak pencereden atladı. Ituma, binanın altında bulunan tenteye çarpmadan yere düştü.

Gece boyunca takım arkadaşlarına ve baş antrenöre hiç iyi olmadığını söyleyen Ituma'nın kendisini camdan atmadan önce takımın ortak WhatsApp grubuna 'Good byy (Hoşça kalın)' yazdığı ortaya çıktı. Oda arkadaşı, intiharı haber alan polis odaya girdiğinde uykudan uyanıp yaşananları öğrenince şok yaşadı.

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