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Altekma Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta deplasmanda Altekma ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden Galatasaray HDI Sigorta 3-0'lık skorla galip ayrılan taraf oldu. İşte detaylar...

Voleybol Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2023 Pazar 18:28
Altekma Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.

MÜCADELEDEN DETAYLAR

Salon: Atatürk Voleybol

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz

Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Kadir Cin (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Tatarov, Görkem Yazgan, Selman Ateş)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Sharifi)

Setler: 13-25, 25-27, 21-25

Süre: 83 dakika (21, 33, 29)

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