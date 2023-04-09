Altekma Galatasaray HDI Sigorta: 0-3 (MAÇ SONUCU ÖZET)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Altekma'yı 3-0 yendi.
MÜCADELEDEN DETAYLAR
Salon: Atatürk Voleybol
Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Arzu Uzatöz
Altekma: Emin Gök, Muzaffer Yönet, Divis, Ertuğrul Gazi Metin, Souza, Kadir Cin (Hüseyin Şahin, Mehmet Özbek, Tatarov, Görkem Yazgan, Selman Ateş)
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Oğuzhan Karasu, Orçun Ergün, Baturalp Burak Güngör, Emir Kaan Öztürk, Edgar (Beytullah Hatipoğlu, Aykut Acar, Sharifi)
Setler: 13-25, 25-27, 21-25
Süre: 83 dakika (21, 33, 29)