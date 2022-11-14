THY Bursa’da yüksek uçtu: 3-0

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediye ile THY'nin karşılaşmasında, kazanan 3-0'lık sonuçla konuk ekip oldu. İstanbul temsilcisi 25-11, 25-18 ve 15- 15'lik set skorlarıyla rahat bir zafer elde etti. 4'te 3 yapan THY, zirve takibini sürdürürken; Nilüfer 3. yenilgisini aldı.
Misli.com Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında Nilüfer Belediye ile THY'nin karşılaşmasında, kazanan 3-0'lık sonuçla konuk ekip oldu. İstanbul temsilcisi 25-11, 25-18 ve 15- 15'lik set skorlarıyla rahat bir zafer elde etti. 4'te 3 yapan THY, zirve takibini sürdürürken; Nilüfer 3. yenilgisini aldı.